ua en ru
Ср, 03 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Скільки коштують долар і євро: свіжий курс в обмінниках

Україна, Вівторок 02 вересня 2025 10:00
UA EN RU
Скільки коштують долар і євро: свіжий курс в обмінниках Фото: курс долара впав на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України трохи знизився. Єдина європейська валюта подорожчала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 2 вересня середній курс продажу знизився на 5 копійок до 41,50 гривень, курс євро зріс на 5 копійок до 48,70 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,00 гривень, євро по 47,70 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,29-41,31 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 7 копійок порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України(НБУ) підвищив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта також подорожчала.

Офіційний курс на 2 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,3722 гривень за 1 долар (+0,0519 грн).

Офіційний курс євро становитиме 48,4675 гривень за 1 євро (+0,2715 грн).

Прогноз курсу

Як зазначають аналітики інвесткомпанії ICU, Національний банк України може ще деякий час утримувати курс нижче 41,5 грн/долар. Однак у подальшій перспективі можливий перехід до зростання курсу долара.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Курс євро
Новини
Під ударом були Луцьк, Хмельницький та Кіровоградщина: що відомо про нічний обстріл РФ
Під ударом були Луцьк, Хмельницький та Кіровоградщина: що відомо про нічний обстріл РФ
Аналітика
Путін посилить обстріли? Чи готова Україна до нових ударів по енергетиці
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Путін посилить обстріли? Чи готова Україна до нових ударів по енергетиці