Скільки коштують долар і євро: свіжі курси в обмінниках

Станом на ранок 25 лютого середній курс продажу долара в Україні зріс на 5 копійок до 41,90 гривень, курс євро зріс на 5 копійок до - 44,10 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,40 гривень, євро по 43,40 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,73-41,76 грн/долар (купівля-продаж) - на 1 копійку нижчий порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає другий день поспіль.

Офіційний курс на 26 лютого 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7358 гривень за 1 долар (+0,0343 грн).

Офіційний курс євро становитиме 43,7892 гривень за 1 євро (+0,1444 грн).

Ситуація на ринку

За даними НБУ, обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли в Україну в січні 2025 року, склав 1,769 млрд доларів. Це максимальний рівень із січня минулого року, коли банки ввезли 1,864 млрд доларів.

У НБУ заявили, що рекордний попит на іноземну готівкову валюту в Україні формує не тільки населення. Долари та євро купують також представники малого бізнесу та волонтери.