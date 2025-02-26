Сколько стоят доллар и евро: свежие курсы в обменниках

По состоянию на утро 25 февраля средний курс продажи доллара в Украине вырос на 5 копеек до 41,90 гривен, курс евро вырос на 5 копеек до - 44,10 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,40 гривен, евро по 43,40 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,73-41,76 грн/доллар (покупка-продажа) - на 1 копейку ниже по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает второй день подряд.

Официальный курс на 26 февраля 2025 года установлен на таком уровне: 41,7358 гривен за 1 доллар (+0,0343 грн).

Официальный курс евро составит 43,7892 гривен за 1 евро (+0,1444 грн).

Ситуация на рынке

По данным НБУ, объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в Украину в январе 2025 года, составил 1,769 млрд долларов. Это максимальный уровень с января прошлого года, когда банки ввезли 1,864 млрд долларов.

В НБУ заявили, что рекордный спрос на иностранную наличную валюту в Украине формирует не только население. Доллары и евро покупают также представители малого бизнеса и волонтеры.