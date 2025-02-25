Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає другий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 26 лютого 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7358 гривень за 1 долар (+0,0343 грн).



bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 43,7892 гривень за 1 євро (+0,1444 грн).



bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс впав на 2 копійки до 41,72-41,75 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.



udinform.com

На готівковому ринку курс долара зріс на 5 копійок до 41,85 гривень.

Ситуація на ринку

Курс долара з початку лютого перебуває у вузькому діапазоні 41,50-41,70 гривень. З початку місяця курс майже не змінився порівняно з 41,82 грн/долар.

Тим часом, структурний дефіцит валюти на міжбанку зріс за останні тижні, що могло призвести до зростання курсу долара.

Як зазначають аналітики інвесткомпанії ICU, Національний банк України поки що не налаштований підвищувати курс долара навіть у ситуації зростання дефіциту.