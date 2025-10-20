ua en ru
Пн, 20 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Фінанси

Скільки коштують долар і євро на початку тижня: свіжі курси в обмінниках

Україна, Понеділок 20 жовтня 2025 09:51
UA EN RU
Скільки коштують долар і євро на початку тижня: свіжі курси в обмінниках Фото: курс долара стабільний (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України призупинив зростання. Єдина європейська валюта дорожчає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 20 жовтня середній курс продажу не змінився - 41,95 гривень, курс євро зріс на 5 копійок до 49,10 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,45 гривень, євро по 48,10 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,74-41,77 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 2 копійки порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав після зниження напередодні.

Офіційний курс на 20 жовтня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7308 гривень за 1 долар (+0,0950 грн).

Офіційний курс євро становитиме 48,7624 гривень за 1 євро (+0,2400 грн).

Вимоги МВФ і позиція НБУ

За інформацією Bloomberg, МВФ тисне на Україну з вимогою девальвувати гривню. МВФ наголошує на перевагах контрольованої девальвації як кроку, що може допомогти зміцнити напружені фінанси України шляхом збільшення доходів бюджету, номінованих у місцевій валюті.

Однак НБУ виступає проти, посилаючись на ризики для інфляції та суспільних настроїв.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Курс євро
Новини
Трамп відкинув повідомлення про пропозицію здати Донбас
Трамп відкинув повідомлення про пропозицію здати Донбас
Аналітика
Масштабного банкопаду в Україні вже ніколи не буде: Ольга Білай, Фонд гарантування вкладів
Дмитро Сидоров, Ростислав Шаправський Масштабного банкопаду в Україні вже ніколи не буде: Ольга Білай, Фонд гарантування вкладів