Скільки коштують долар і євро на початку тижня: свіжі курси в обмінниках
Курс долара в обмінних пунктах України призупинив зростання. Єдина європейська валюта дорожчає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
Станом на ранок 20 жовтня середній курс продажу не змінився - 41,95 гривень, курс євро зріс на 5 копійок до 49,10 гривень.
В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,45 гривень, євро по 48,10 гривень.
На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,74-41,77 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 2 копійки порівняно із закриттям попереднього дня.
Офіційний курс
Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав після зниження напередодні.
Офіційний курс на 20 жовтня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7308 гривень за 1 долар (+0,0950 грн).
Офіційний курс євро становитиме 48,7624 гривень за 1 євро (+0,2400 грн).
Вимоги МВФ і позиція НБУ
За інформацією Bloomberg, МВФ тисне на Україну з вимогою девальвувати гривню. МВФ наголошує на перевагах контрольованої девальвації як кроку, що може допомогти зміцнити напружені фінанси України шляхом збільшення доходів бюджету, номінованих у місцевій валюті.
Однак НБУ виступає проти, посилаючись на ризики для інфляції та суспільних настроїв.