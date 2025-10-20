Скільки коштують долар і євро на початку тижня: свіжі курси в обмінниках

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Офіційний курс на 20 жовтня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7308 гривень за 1 долар (+0,0950 грн).

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав після зниження напередодні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,74-41,77 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 2 копійки порівняно із закриттям попереднього дня.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,45 гривень, євро по 48,10 гривень.

Станом на ранок 20 жовтня середній курс продажу не змінився - 41,95 гривень, курс євро зріс на 5 копійок до 49,10 гривень.

Вимоги МВФ і позиція НБУ

За інформацією Bloomberg, МВФ тисне на Україну з вимогою девальвувати гривню. МВФ наголошує на перевагах контрольованої девальвації як кроку, що може допомогти зміцнити напружені фінанси України шляхом збільшення доходів бюджету, номінованих у місцевій валюті.

Однак НБУ виступає проти, посилаючись на ризики для інфляції та суспільних настроїв.