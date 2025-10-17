НБУ знову підвищив курс долара після короткої паузи

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав після зниження напередодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 20 жовтня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7308 гривень за 1 долар (+0,0950 грн).

bank.gov.ua Офіційний курс євро становитиме 48,7624 гривень за 1 євро (+0,2400 грн).

bank.gov.ua На міжбанку сьогодні курс зріс на 11 копійок до 41,76-41,79 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

udinform.com На готівковому ринку долар зріс до 41,95 гривень, євро зріс до 49,05 гривень.