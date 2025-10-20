ua en ru
Сколько стоят доллар и евро в начале недели: свежие курсы в обменниках

Украи, Понедельник 20 октября 2025 09:51
Фото: курс доллара стабилен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины приостановил рост. Единая европейская валюта дорожает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 20 октября средний курс продажи не изменился - 41,95 гривен, курс евро вырос на 5 копеек до 49,10 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,45 гривен, евро по 48,10 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,74-41,77 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 2 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал после снижения накануне.

Официальный курс на 20 октября 2025 года установлен на таком уровне: 41,7308 гривен за 1 доллар (+0,0950 грн).

Официальный курс евро составит 48,7624 гривен за 1 евро (+0,2400 грн).

Требования МВФ и позиция НБУ

По информации Bloomberg, МВФ давит на Украину с требованием девальвировать гривну. МВФ отмечает преимущества контролируемой девальвации как шага, который может помочь укрепить напряженные финансы Украины путем увеличения доходов бюджета, номинированных в местной валюте.

Однако НБУ выступает против, ссылаясь на риски для инфляции и общественных настроений.

