Скільки коштують долар і євро на початку тижня: обмінники оновили курси валют

Курс долара в обмінних пунктах України трохи зріс. Єдина європейська валюта без змін.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
Станом на ранок 24 березня середній курс продажу долара в Україні зріс на 5 копійок до 41,80 гривень, курс євро не змінився - 45,30 гривень.
В обмінних пунктах купують долар у середньому по 4130 гривень, євро по 44,60 гривень.
На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,56-41,60 грн/долар (купівля-продаж) - зростання на 4 копійки порівняно із закриттям попереднього дня.
Національний банк України(НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає другий день поспіль.
Офіційний курс на 24 березня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,5277 гривень за 1 долар (-0,0133 грн).
Офіційний курс євро становитиме 44,9807 гривень за 1 євро (-0,0207 грн).
За даними статистики НБУ, минулого тижня попит на валюту трохи зріс. НБУ протягом тижня 17-21 березня 1025 року продав на міжбанківському валютному ринку 643,60 млн доларів. Це на 18% більше, ніж протягом попереднього тижня 10-14 березня.
Попит на валюту в березні 2025 року залишається на відносно низькому рівні, що сприяє стабільній ситуації на ринку. З початку місяця курс не змінився.