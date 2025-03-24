Сколько стоят доллар и евро в начале недели: обменники обновили курсы валют

По состоянию на утро 24 марта средний курс продажи доллара в Украине вырос на 5 копеек до 41,80 гривен, курс евро не изменился - 45,30 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 4130 гривен, евро по 44,60 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,56-41,60 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 4 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар дешевеет второй день подряд.

Официальный курс на 24 марта 2025 года установлен на таком уровне: 41,5277 гривен за 1 доллар (-0,0133 грн).

Официальный курс евро составит 44,9807 гривен за 1 евро (-0,0207 грн).

Ситуация на рынке

По данным статистики НБУ, на прошлой неделе спрос на валюту немного вырос. НБУ в течение недели 17-21 марта 1025 года продал на межбанковском валютном рынке 643,60 млн долларов. Это на 18% больше, чем в течение предыдущей недели 10-14 марта

Спрос на валюту в марте 2025 года остается на относительно низком уровне, что способствует стабильной ситуации на рынке. С начала месяца курс не изменился.