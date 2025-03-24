НБУ збільшив продаж валюти з резервів для підтримки гривні

Попит на валюту в березні 2025 року залишається на відносно низькому рівні. Минулого тижня Національний банк скоротив продажі з резервів для покриття структурного дефіциту валюти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ .

НБУ протягом тижня 17-21 березня 1025 року продав на міжбанківському валютному ринку 643,60 млн доларів.

Це на 18% більше, ніж протягом попереднього тижня 10-14 березня - 545,20 млн доларів.

Загалом від початку року НБУ продав на міжбанку 8,501 млрд доларів, що поки що більше, ніж бюджетна допомога Україні від міжнародних партнерів (5,2 млрд доларів).

Однак у березні Україна вже отримала майже 1 млрд доларів від Великої Британії та 1 млрд євро ЄС за рахунок російських активів. Очікуються ще надходження від ЄС і МВФ, і в підсумку обсяг продажу валюти буде компенсовано.

Курс долара

Безготівковий ринок балансується за рахунок продажу валюти Нацбанком. НБУ реагує на ситуацію на ринку, піднімаючи або знижуючи курс інтервенцій. За підсумками торгів центробанк встановлює офіційний курс.

Офіційний курс долара минулого тижня коливався у вузькому діапазоні. У підсумку долар подорожчав лише на 2 копійки до 41,52 гривень.

Ситуація на готівковому ринку майже повністю залежить від міжбанку. За тиждень на готівковому ринку курс долара не змінився - 41,75 грн/долар.

Коментар НБУ

Як заявив заступник голови НБУ Юрій Гелетій, курс долара до гривні знижується останнім часом через сезонне збільшення пропозиції валюти і зменшення попиту.

За даними НБУ, в умовах війни в Україні існує структурний дефіцит валюти в приватному секторі, який покриває НБУ. Водночас у державному секторі - профіцит валюти.