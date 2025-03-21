Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає другий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 24 березня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,5277 гривень за 1 долар (-0,0133 грн).



bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 44,9807 гривень за 1 євро (-0,0207 грн).



bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 1 копійку до 41,53-41,56 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.



udinform.com

На готівковому ринку курс долара впав на 5 копійок до 41,75 гривень.

Прогноз курсу

Як заявив президент Асоціації українських банків Андрій Дубас, курс долара до кінця червня 2025 року коливатиметься в межах 41,2-41,5 грн/долар. Він прогнозує, що в другій половині року можливий сезонний розворот у бік девальвації, як це традиційно відбувається в Україні.

Водночас він вважає, що курс не зросте до 45 гривень, які закладені в держбюджет України.