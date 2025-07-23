Скільки коштують долар і євро: обмінники виставили нові курси валют

Роль долара

Як наголошується в доповіді МВФ, визначальною рисою міжнародної валютної системи залишається домінування долара впродовж 80 років, незважаючи на радикальні зміни у світовій політиці та економіці.

Долар продовжує відігравати ключову роль завдяки своїй універсальності в міжнародній торгівлі та фінансах, використанню як орієнтира для курсової стабільності та накопичень резервів, а також високій ліквідності та безпеці американських казначейських паперів. Це сприяє стійкому попиту на доларові активи в усьому світі.

Однак зростання напруженості в торгівлі, зростання державного боргу США та послаблення доларового привілею можуть змусити інвесторів переглянути свої позиції.

Уже спостерігається зростання попиту на хеджування доларових ризиків і зниження курсу долара на 8% із січня, що стало найбільшим піврічним падінням із 1973 року, зазначає МВФ.

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