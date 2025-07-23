Долар домінує у світі вже 80 років: МВФ назвав ризики для американської валюти

Міжнародна валютна система перебуває під тиском геополітики і нових технологій. Домінування долара зберігається, але ризики посилюються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на доповідь Міжнародного валютного фонду (МВФ ).

Головний економіст МВФ П'єр-Олів'є Гурінша попереджає, що триваючий перегляд усталених економічних норм може вплинути на міжнародну валютну систему.

Ця система охоплює правила, інститути та механізми, за якими країни здійснюють транскордонні фінансові операції. Її стабільне функціонування вкрай важливе для запобігання накопиченню фінансових вразливостей та усунення вже наявних проблем.

У звіті підкреслюється, що визначальною рисою міжнародної валютної системи залишається домінування долара впродовж 80 років, незважаючи на радикальні зміни у світовій політиці та економіці.

Після краху Бреттон-Вудської системи 1973 року, закінчення Холодної війни 1991 року і появи євро 1999 року долар зберіг або навіть посилив свої позиції.

Переваги та ризики доларової гегемонії

Долар продовжує відігравати ключову роль завдяки своїй універсальності в міжнародній торгівлі та фінансах, використанню як орієнтира для курсової стабільності та накопичень резервів, а також високій ліквідності та безпеці американських казначейських паперів. Це сприяє стійкому попиту на доларові активи в усьому світі.

З одного боку, США отримують вигоди від такої ситуації, позичаючи кошти дешевше та отримуючи високі доходи на зовнішні активи порівняно із зобов'язаннями. Це явище називають "надмірним привілеєм" долара.

З іншого боку, це збільшує вразливість США перед глобальними ризиками, оскільки вони фактично страхують решту світу від шоків, що називають "надмірним обов'язком".

Посилення нерівноваги у світовій торгівлі та фінансах, що посилюється

У звіті МВФ також ідеться про посилення асиметрії у світовій торгівлі та фінансових мережах. Під егідою стабільної долароцентричної системи країни змогли поглибити спеціалізацію: одні - в торгівлі, інші - у фінансах.

Наприклад, з 2001 по 2023 рік Китай став ключовим гравцем у світовій торгівлі, але його роль у глобальних фінансах залишається обмеженою. США ж зберегли домінування у фінансовому секторі, поступаючись у торговому.

Навіть незважаючи на стабільність системи і домінування долара, низка нових чинників потребує уваги. Геополітика дедалі більше впливає на торгівлю, інвестиції та потоки капіталу між країнами, що може призвести до формування фрагментованої багатополярної валютної системи. Така модель може виявитися менш стійкою і спровокувати більшу волатильність.

Можливі виклики домінуванню долара

Зростання напруженості в торгівлі, зростання державного боргу США та послаблення доларового привілею можуть змусити інвесторів переглянути свої позиції.

Уже спостерігається зростання попиту на хеджування доларових ризиків і зниження курсу долара на 8% з січня, що стало найбільшим піврічним падінням з 1973 року. Однак варто враховувати, що це сталося після пікових значень у 2024 році.

Крім того, цифрові інновації в транскордонних розрахунках, включно з поширенням стейблкоїнів, прив'язаних до долара, можуть як посилити його домінування, так і створити ризики для фінансової стабільності, зазначає МВФ.

Стабільність під тиском

Міжнародна валютна система поки що залишається стійкою, і долар зберігає домінантні позиції, незважаючи на значні розбіжності в зовнішньоекономічних позиціях провідних країн. Хоча ймовірність різкого зриву системи оцінюється як помірна, швидке зростання глобального дисбалансу може спричинити серйозні негативні наслідки.

Для запобігання подальшій фрагментації країни мають зміцнювати макроекономічну стійкість, накопичувати бюджетний потенціал і розвивати надійну політику. Основний ризик для світової економіки полягає в тому, що замість збалансованих кроків держави можуть посилити протекціонізм, що призведе до геоекономічної роз'єднаності.

Це завдасть довгострокової шкоди глобальній економіці, навіть якщо вплив на дисбаланс виявиться незначним, зазначає МВФ.