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НБУ знизив курс долара, євро продовжує дорожчати

Україна, Вівторок 22 липня 2025 15:36
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НБУ знизив курс долара, євро продовжує дорожчати Фото: курс долара впав на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта подорожчала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 23 липня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7653 гривень за 1 долар (-0,0541 грн).
НБУ знизив курс долара, євро продовжує дорожчати

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 48,8654 гривень за 1 євро (+0,0747 грн).
НБУ знизив курс долара, євро продовжує дорожчати

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс впав на 5 копійок до 41,77-41,80 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
НБУ знизив курс долара, євро продовжує дорожчати

udinform.com

На готівковому ринку курс долара впав до 41,90 гривень, курс євро зріс до 49,15 гривень.

Прогноз курсу

Минулого тижня попит на валюту в Україні значно зріс, проте він ніяк не позначився на курсі долара.

Як відзначають аналітики компанії ICU, Національний банк продовжує тримати курс біля позначки 41,80 гривень і має намір зберегти його найближчим часом.

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