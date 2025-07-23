Сколько стоят доллар и евро: обменники выставили новые курсы валют

Роль доллара

Как отмечается в докладе МВФ, определяющей чертой международной валютной системы остается доминирование доллара на протяжении 80 лет, несмотря на радикальные перемены в мировой политике и экономике.

Доллар продолжает играть ключевую роль благодаря своей универсальности в международной торговле и финансах, использованию в качестве ориентира для курсовой стабильности и накоплений резервов, а также высокой ликвидности и безопасности американских казначейских бумаг. Это способствует устойчивому спросу на долларовые активы во всем мире.

Однако рост напряженности в торговле, рост государственного долга США и ослабление долларовой привилегии могут заставить инвесторов пересмотреть свои позиции.

Уже наблюдается рост спроса на хеджирование долларовых рисков и снижение курса доллара на 8% с января, что стало крупнейшим полугодовым падением с 1973 года, отмечает МВФ.

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