Скільки коштують долар і євро: обмінники виставили курси валют на початку тижня

Курс долара в обмінних пунктах України стабілізувався. Єдина європейська валюта коштує дорожче 48 гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
Станом на ранок 16 червня середній курс продажу долара в Україні не змінився - 41,65 гривень, курс євро - 48,25 гривень.
В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,15 гривень, євро по 47,25 гривень.
На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,46-41,50 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 1 копійку порівняно із закриттям попереднього дня.
Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Курс євро впав після історичного максимуму.
Офіційний курс на 16 червня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,4466 гривень за 1 долар (-0,0414 грн).
Офіційний курс євро становитиме 47,6926 гривень за 1 євро (-0,3899 грн).
Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку, на поточному тижні ситуацію на валютному ринку визначатиме кілька факторів.
Однак вони не вплинуть на плани НБУ, а курс американського долара різко не зросте. Очікується, що він перебуватиме в коридорі 41,4-41,9 грн/долар, сказав банкір.
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