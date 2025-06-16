Скільки коштують долар і євро: обмінники виставили курси валют на початку тижня

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку, на поточному тижні ситуацію на валютному ринку визначатиме кілька факторів.

Однак вони не вплинуть на плани НБУ, а курс американського долара різко не зросте. Очікується, що він перебуватиме в коридорі 41,4-41,9 грн/долар, сказав банкір.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.