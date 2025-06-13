НБУ знизив курс долара і опустив євро нижче 48 гривень

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

На міжбанку сьогодні курс зріс на 6 копійок до 41,46-41,49 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс на 16 червня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,4466 гривень за 1 долар (-0,0414 грн).

Курс долар/євро

Курс євро зріс напередодні до 1,16 долара, найвищого рівня з жовтня 2021 року. Це призвело до того, що НБУ вперше підняв офіційний курс євро вище 48 гривень.

Однак удар Ізраїлю по Ірану призвів до того, що інвестори звернули свою увагу на такі надійні активи, як казначейські облігації США. У результаті курс долара зріс до світових валют.

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