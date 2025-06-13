ua en ru
Пт, 13 червня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

НБУ знизив курс долара і опустив євро нижче 48 гривень

Україна, П'ятниця 13 червня 2025 15:30
UA EN RU
НБУ знизив курс долара і опустив євро нижче 48 гривень Фото: курс долара впав на 4 копійки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Курс євро впав після історичного максимуму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 16 червня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,4466 гривень за 1 долар (-0,0414 грн).
НБУ знизив курс долара і опустив євро нижче 48 гривень

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 47,6926 гривень за 1 євро (-0,3899 грн).
НБУ знизив курс долара і опустив євро нижче 48 гривень

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 6 копійок до 41,46-41,49 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

НБУ знизив курс долара і опустив євро нижче 48 гривень

udinform.com

На готівковому ринку курс долара впав 10 копійок до 41,65 гривень.

Курс долар/євро

Курс євро зріс напередодні до 1,16 долара, найвищого рівня з жовтня 2021 року. Це призвело до того, що НБУ вперше підняв офіційний курс євро вище 48 гривень.

Однак удар Ізраїлю по Ірану призвів до того, що інвестори звернули свою увагу на такі надійні активи, як казначейські облігації США. У результаті курс долара зріс до світових валют.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Курс НБУ
NEWS
Удар Ізраїлю по Ірану: як стрибок цін на нафту вплине на вартість бензину в Україні
Удар Ізраїлю по Ірану: як стрибок цін на нафту вплине на вартість бензину в Україні
DAILY
Росія не хоче ані зупинки війни, ані навіть перемир'я, – посол ЄС Матернова
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Росія не хоче ані зупинки війни, ані навіть перемир'я, – посол ЄС Матернова