Сколько стоят доллар и евро: обменники выставили курсы валют в начале недели

По состоянию на утро 16 июня средний курс продажи доллара в Украине не изменился - 41,65 гривен, курс евро - 48,25 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,15 гривен, евро по 47,25 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,46-41,50 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 1 копейку по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Курс евро упал после исторического максимума.

Официальный курс на 16 июня 2025 года установлен на таком уровне: 41,4466 гривен за 1 доллар (-0,0414 грн).

Официальный курс евро составит 47,6926 гривен за 1 евро (-0,3899 грн).