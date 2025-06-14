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Яким буде курс долара: банкір дав прогноз на наступний тиждень

Україна, Субота 14 червня 2025 08:15
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Яким буде курс долара: банкір дав прогноз на наступний тиждень Фото: Курс долара очікується на рівні 41,4-41,9 гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус
Експерт: Тарас Лєсовий

Наступного тижня ситуацію на валютному ринку визначатиме кілька факторів. Вони не вплинуть на плани НБУ, а курс американського долара не стрибне до нових вершин.

По це в коментарі РБК-Україна сказав Тарас Лєсовий, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку.

Як зазначив банкір, хоча попит на долари перевищує пропозицію в середньому на 5-7%, однак така ситуація є цілком притомною і незагрозливою: різницю між попитом і пропозицією Нацбанк корегуватиме через валютні інтервенції. Очікується, що в середині червня поріг допустимих валютних вливань не перевищить 600-800 млн доларів.

За його словами, співвідношення курсу долара до євро залишиться майже без змін. Курс євро формується переважно на основі світових торгів пари долар/євро, а "співвідношення цих валют одна до одної скоріше за все не зазнає змін: 1 євро - 1,12-1,15 доларів".

Безготівковий і готівкові курси будуть майже тотожними. Така ситуація спостерігається ось уже майже 2 місяці. "Відповідно можна сказати, що реалізується стратегія Нацбанку на мінімізацію множинних курсів", - сказав банкір.

Діятиме режим "керованої гнучкості", що фактично створює імунітет від різких і неочікуваних курсових змін. Поточні коливання, різниця між курсами купівлі/продажу будуть дуже незначними, хоч вряди-годи курси почергово зростатимуть і знижуватимуться, розповів Лєсовий.

Прогноз курсу

Як зазначив банкір, основні характеристики валютного ринку наступного тижня (16-22 червня):

  • "Коридори" допустимих валютних змін складуть 41,4-41,9 грн/долар та 45,5-47,5 грн/євро (на міжбанку) та 41,6-41,8 грн/долар та 45,5-47,5 грн/долар (на готівковому ринку).
  • Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку складе 0 грн.
  • Середні тижневі курсові відхилення будуть в межах 1-1,5% від стартового курсу тижня.

"Отже, як і раніше, валютний ринок характеризуватиметься відносною стабільністю і прогнозованістю. Принаймні завдяки ефективним діям НБУ ринок перебуває під захистом, різка зміна курсів навряд чи буде можливою", - констатував Лєсовий.

Нагадаємо, минулого тижня курс долара зріс з 41,40 до 41,44 грн/долар. Курс євро зріс з 47,27 грн/євро до 47,69 грн/євро.

Минулого тижня курс євро вперше в історії перевищив позначку 48 гривень через зростання курсу євро до долара до максимуму з 2021 року - 1,16. Однак 13 червня курс євро до долара впав, через що НБУ опустив курс нижче 48 гривень.

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