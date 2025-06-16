Скільки коштують долар і євро: обмінники виставили курси валют на початку тижня

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Офіційний курс на 16 червня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,4466 гривень за 1 долар (-0,0414 грн).

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,46-41,50 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 1 копійку порівняно із закриттям попереднього дня.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,15 гривень, євро по 47,25 гривень.

Станом на ранок 16 червня середній курс продажу долара в Україні не змінився - 41,65 гривень, курс євро - 48,25 гривень.

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку, на поточному тижні ситуацію на валютному ринку визначатиме кілька факторів.

Однак вони не вплинуть на плани НБУ, а курс американського долара різко не зросте. Очікується, що він перебуватиме в коридорі 41,4-41,9 грн/долар, сказав банкір.

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