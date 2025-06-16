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Сколько стоят доллар и евро: обменники выставили курсы валют в начале недели

Украина, Понедельник 16 июня 2025 10:00
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Сколько стоят доллар и евро: обменники выставили курсы валют в начале недели Фото: курс доллара не изменился (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины стабилизировался. Единая европейская валюта стоит дороже 48 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 16 июня средний курс продажи доллара в Украине не изменился - 41,65 гривен, курс евро - 48,25 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,15 гривен, евро по 47,25 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,46-41,50 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 1 копейку по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Курс евро упал после исторического максимума.

Официальный курс на 16 июня 2025 года установлен на таком уровне: 41,4466 гривен за 1 доллар (-0,0414 грн).

Официальный курс евро составит 47,6926 гривен за 1 евро (-0,3899 грн).

Прогноз курса

Как отметил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка, на текущей неделе ситуацию на валютном рынке будет определять несколько факторов.

Однако они не повлияют на планы НБУ, а курс американского доллара резко не вырастет. Ожидается, что он будет находится в коридоре 41,4-41,9 грн/доллар, сказал банкир.

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