Скільки коштують долар і євро: обмінники оновили курси валют

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий з Глобус Банку, у вересні на валютний ринок України впливатимуть три групи чинників: економічні, геополітичні та військові.

Банкір вважає, що при цьому можливе посилення саме військових факторів на поведінку громадян.