RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Сколько стоят доллар и евро: обменники обновили курсы валют

Фото: курс доллара не изменился (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины стабилен. Единая европейская валюта немного подешевела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 28 августа средний курс продажи не изменился - 41,55 гривен, курс евро упал на 5 копеек до 48,45 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,05 гривен, евро по 47,45 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,34-41,37 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 6 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Европейская валюта также подешевела.

Официальный курс на 28 августа 2025 года установлен на таком уровне: 41,3222 гривен за 1 доллар (-0,0825 грн).

Официальный курс евро составит 47,88 гривен за 1 евро (-0,3855 грн).

 

Прогноз курса

Как отметил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой из Глобус Банка, в сентябре на валютный рынок Украины будут влиять три группы факторов экономические, геополитические и военные.

Банкир считает, что при этом возможно усиление именно военных факторов на поведение граждан.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллараКурс евро