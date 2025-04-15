Скільки коштують долар і євро: обмінники оновили курси валют

Станом на ранок 15 квітня середній курс продажу долара в Україні впав на 5 копійок до 41,50 гривень, курс євро зріс на 10 копійок до 47,20 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 40,00 гривень, євро по 46,20 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,28-41,31 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 1 копійку порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта знову оновила історичний максимум.

Офіційний курс на 15 квітня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,3153 гривень за 1 долар (-0,0726 грн).

Офіційний курс євро становитиме 47,0271 гривень за 1 євро (+0,1118 грн). Попередній максимум було встановлено 14 квітня - 46,9153 гривень за євро.

Прогноз курсу

Аналітики інвесткомпанії ICU відзначають зниження пропозиції валюти на ринку. На їхню думку, це пов'язано з тим, що експортери притримують виручку через підвищену турбулентність на світових фінансових ринках.

Згідно з прогнозом, НБУ поки що не переходитиме до ослаблення гривні до долара. Водночас НБУ не залишається нічого іншого, як послаблювати гривню щодо євро, реагуючи на світові тенденції.