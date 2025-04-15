Долар та євро подорожчали: що буде з курсами в Україні

Курс долара зріс минулого тижня, однак про зміну тенденції говорити поки що зарано. Курс євро в Україні залежить від ситуації на міжнародних ринках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на тижневий огляд інвесткомпанії ICU .

Як зазначається в огляді, минулий тиждень завершився ослабленням курсу долара відносно євро до майже 1,14, що вплинуло й на український валютний ринок. НБУ ослабив минулого тижня гривню до долара США та євро, збільшивши спред між ними.

НБУ минулого тижня збільшив інтервенції на 37% до 536 млн доларів, особливо наприкінці тижня. Окрім того, НБУ послабив курс гривні до долара США на 0,5% до 41,39 грн/долар і через зростання вартості євро відносно долара послабив офіційний курс гривні до євро на 3% до чергового максимуму - 46,92 грн/євро.

На думку аналітиків, зменшення продажу валюти, ймовірно, пов’язане з небажанням експортерів продавати виручку через підвищену турбулентність на світових фінансових ринках.

"Минулотижневе ослаблення курсу гривні до долара США незначне і лише свідчить про повернення до більш звичних рівнів після істотного укріплення на початку квітня", - йдеться в огляді.

Водночас наразі гривня залишається на 1,5% міцнішою, ніж на початку року.

"Незначне ослаблення навряд чи свідчить про перехід НБУ до поступового ослаблення курсу гривні. Водночас НБУ не залишається нічого іншого, як ослаблювати гривню відносно євро, реагуючи на світові тенденції, і збільшувати різницю у вартості цих валют для українського ринку", - додали аналітики інвесткомпанії ICU.