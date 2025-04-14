Долар подешевшав, євро вперше перевищив позначку 47 гривень

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта знову оновила історичний максимум.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 15 квітня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,3153 гривень за 1 долар (-0,0726 грн).



bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 47,0271 гривень за 1 євро (+0,1118 грн). Попередній максимум було встановлено 14 квітня - 46,9153 гривень за євро.



bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс упав на 10 копійок до 41,29-41,32 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.



udinform.com

На готівковому ринку курс долара впав на 5 копійок до 4155 гривень, курс євро зріс до 47,1 гривень.

Пара долар-євро

Курс долара на міжнародному ринку падає, оскільки довіра інвесторів до світової резервної валюти залишається під питанням після серії заяв президента США Дональда Трампа, пов'язаних з тарифами.

Євро стабілізувався 14 квітня на рівні 1,1359, коливаючись поблизу трирічного максимуму. "Я думаю, ми могли б побачити євро на рівні 1,20 долара десь до кінця липня, початку серпня", - сказав аналітик ринку IG Тоні Сікамор.

Зростаюча нервозність серед інвесторів з приводу володіння американськими активами змусила декого з них позбутися цих позицій і перевести гроші на інші ринки, включно з Європою, що сприяло зростанню євро.