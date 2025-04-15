Сколько стоят доллар и евро: обменники обновили курсы валют

По состоянию на утро 15 апреля средний курс продажи доллара в Украине упал на 5 копеек до 41,50 гривен, курс евро вырос на 10 копеек до 47,20 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 40,00 гривен, евро по 46,20 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,28-41,31 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 1 копейку по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта снова обновила исторический максимум.

Официальный курс на 15 апреля 2025 года установлен на таком уровне: 41,3153 гривен за 1 доллар (-0,0726 грн).

Официальный курс евро составит 47,0271 гривен за 1 евро (+0,1118 грн). Предыдущий максимум был установлен 14 апреля - 46,9153 гривен за евро.

Прогноз курса

Аналитики инвесткомпании ICU отмечают снижение предложения валюты на рынке. По их мнению, это связано с тем, что экспортеры придерживают выручку из-за повышенной турбулентности на мировых финансовых рынках.

Согласно прогнозу, НБУ пока не будет переходить к ослаблению гривны к доллару. В то же время НБУ не остается ничего другого, как ослаблять гривну относительно евро, реагируя на мировые тенденции.