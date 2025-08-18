Скільки коштують долар і євро: курси обмінників на початку тижня

Курс долара в обмінних пунктах України не змінився. Єдина європейська валюта подешевшала.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
Станом на ранок 18 серпня середній курс продажу не змінився - 41,60 гривень, курс євро впав на 15 копійок до 48,40 гривень.
В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,10 гривень, євро по 47,40 гривень.
На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,21-41,24 грн/долар (купівля-продаж) - без змін порівняно із закриттям попереднього дня.
Національний банк України (НБУ) трохи знизив курс долара до гривні.
Офіційний курс долара на 18 серпня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,3401 гривень за 1 долар (-0,1099 грн).
Офіційний курс євро на 18 серпня становить 48,3059 гривень за 1 євро (-0,1346 грн).
Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий з Глобус Банку, цього тижня курс долара, найімовірніше, істотно не зміниться, а основні коливання відбуватимуться ближче до позначки в 42 гривні.