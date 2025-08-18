Скільки коштують долар і євро: курси обмінників на початку тижня

Станом на ранок 18 серпня середній курс продажу не змінився - 41,60 гривень, курс євро впав на 15 копійок до 48,40 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,10 гривень, євро по 47,40 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,21-41,24 грн/долар (купівля-продаж) - без змін порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) трохи знизив курс долара до гривні.

Офіційний курс долара на 18 серпня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,3401 гривень за 1 долар (-0,1099 грн).

Офіційний курс євро на 18 серпня становить 48,3059 гривень за 1 євро (-0,1346 грн).