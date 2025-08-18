Сколько стоят доллар и евро: курсы обменников в начале недели

Курс доллара в обменных пунктах Украины не изменился. Единая европейская валюта подешевела.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
По состоянию на утро 18 августа средний курс продажи не изменился - 41,60 гривен, курс евро упал на 15 копеек до 48,40 гривен.
В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,10 гривен, евро по 47,40 гривен.
На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,21-41,24 грн/доллар (покупка-продажа) - без изменений по сравнению с закрытием в предыдущий день.
Национальный банк Украины (НБУ) немного снизил курс доллара к гривне.
Официальный курс доллара на 18 августа 2025 года установлен на таком уровне: 41,3401 гривен за 1 доллар (-0,1099 грн).
Официальный курс евро на 18 августа составляет 48,3059 гривен за 1 евро (-0,1346 грн).
Как отметил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой из Глобус Банка, на этой неделе курс доллара, скорее всего, существенно не изменится, а основные колебания будут происходить ближе к отметке в 42 гривны.