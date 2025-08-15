НБУ знизив курс долара на вихідні на 11 копійок

Національний банк України (НБУ) трохи знизив курс долара до гривні - на 11 копійок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс долара на 18 серпня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,3401 гривень за 1 долар (-0,1099 грн). bank.gov.ua Офіційний курс євро становить 48,3059 гривень за 1 євро (-0,1346 грн). bank.gov.ua На міжбанку сьогодні курс знизився на 20 копійок до 41,22-41,25 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям 14 серпня. udinform.com На готівковому ринку курс продажу долара зменшився на 6 копійок до 41,60 гривень, курс продажу євро також знизився на 19 копійок - до 48,64 гривень.