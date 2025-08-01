Скільки коштують долар і євро 1 серпня: обмінники виставили нові курси
Курс долара в обмінних пунктах України відносно стабільний нижче 42 гривень. Єдина європейська валюта продовжує дешевшати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
Станом на ранок 1 серпня середній курс продажу не змінився - 41,90 гривень, курс євро знизився на 20 копійок до 48,40 гривень.
В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,40 гривень, євро по 47,50 гривень.
На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,73-41,76 грн/долар (купівля-продаж) - зростання на 1 копійку порівняно із закриттям попереднього дня.
Офіційний курс
Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта різко подешевшала.
Офіційний курс на 1 серпня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7132 гривень за 1 долар (-0,0530 грн). За місяць курс зріс на 12 копійок.
Офіційний курс євро становитиме 47,7491 гривень за 1 євро (-0,3990 грн). За місяць курс впав на 64 копійки.
Ситуація на ринку
Дані НБУ свідчать про зростання попиту на валюту в липні. НБУ збільшив продаж валюти з резервів до максимуму з січня - 3,4 млрд доларів.
З початку року НБУ продав на міжбанку 21 млрд доларів. Однак за цей час Україна отримала міжнародну допомогу на суму 24 млрд доларів, що більше, ніж інтервенції НБУ.