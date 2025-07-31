Долар подешевшав, курс євро впав нижче 48 гривень

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 1 серпня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7132 гривень за 1 долар (-0,0530 грн). За місяць курс зріс на 12 копійок.



bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 47,7491 гривень за 1 євро (-0,3990 грн). За місяць курс впав на 64 копійки.



bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс упав на 2 копійки до 41,70-41,73 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.



udinform.com

На готівковому ринку курс долара впав до 41,90 гривень, курс євро впав до 48,40 гривень.