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Долар подешевшав, курс євро впав нижче 48 гривень

Україна, Четвер 31 липня 2025 15:30
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Долар подешевшав, курс євро впав нижче 48 гривень Фото: курс долара впав на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта різко подешевшала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 1 серпня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7132 гривень за 1 долар (-0,0530 грн). За місяць курс зріс на 12 копійок.
Долар подешевшав, курс євро впав нижче 48 гривень

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 47,7491 гривень за 1 євро (-0,3990 грн). За місяць курс впав на 64 копійки.
Долар подешевшав, курс євро впав нижче 48 гривень

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс упав на 2 копійки до 41,70-41,73 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
Долар подешевшав, курс євро впав нижче 48 гривень

udinform.com

На готівковому ринку курс долара впав до 41,90 гривень, курс євро впав до 48,40 гривень.

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий з Глобус Банку, за базовим сценарієм, ринок залишатиметься збалансованим: істотних перекосів у співвідношенні попиту і пропозиції не прогнозується.

За його прогнозом, у серпні курси валют будуть такими:

Долар: у межах 41,8-42,4 гривень (зростання від початкового курсу року не перевищить 1%).

Євро: 48,5-50 гривень з поправкою на глобальні тренди.

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