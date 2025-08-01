Сколько стоят доллар и евро 1 августа: обменники выставили новые курсы

Курс доллара в обменных пунктах Украины относительно стабилен ниже 42 гривен. Единая европейская валюта продолжает дешеветь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 1 августа средний курс продажи не изменился - 41,90 гривен, курс евро снизился на 20 копеек до 48,40 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,40 гривен, евро по 47,50 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,73-41,76 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 1 копейку по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта резко подешевела.

Официальный курс на 1 августа 2025 года установлен на таком уровне: 41,7132 гривен за 1 доллар (-0,0530 грн). За месяц курс вырос на 12 копеек.

Официальный курс евро составит 47,7491 гривен за 1 евро (-0,3990 грн). За месяц курс упал на 64 копейки.