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Сколько стоят доллар и евро 1 августа: обменники выставили новые курсы

Украина, Пятница 01 августа 2025 10:50
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Сколько стоят доллар и евро 1 августа: обменники выставили новые курсы Фото: курс доллара не изменился (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины относительно стабилен ниже 42 гривен. Единая европейская валюта продолжает дешеветь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 1 августа средний курс продажи не изменился - 41,90 гривен, курс евро снизился на 20 копеек до 48,40 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,40 гривен, евро по 47,50 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,73-41,76 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 1 копейку по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта резко подешевела.

Официальный курс на 1 августа 2025 года установлен на таком уровне: 41,7132 гривен за 1 доллар (-0,0530 грн). За месяц курс вырос на 12 копеек.

Официальный курс евро составит 47,7491 гривен за 1 евро (-0,3990 грн). За месяц курс упал на 64 копейки.

Ситуация на рынке

Данные НБУ свидетельствуют о росте спроса на валюту в июле. НБУ увеличил продажу валюты из резервов до максимума с января - 3,4 млрд долларов.

С начала года НБУ продал на межбанке 21 млрд долларов. Однако за это время Украина получила международную помощь на сумму 24 млрд долларов, что больше, чем интервенции НБУ.

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