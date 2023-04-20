Скільки коштують бензин, дизель та автогаз: ціни на АЗС в Україні

Роздрібні ціни та дизельне пальне в Україні 20 квітня 2023 року, порівняно з попереднім торговим днем, знизилися. Бензин подорожчав, автогаз без змін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 46,62 гривень за літр (+0,01 гривень), на дизельне пальне - 46,09 гривень за літр (-0,03 гривень), на автогаз - 21, 75 гривень за літр (0,00 гривні).

Роздрібні ціни в Україні:

Цього року зниження цін на бензин, дизельне пальне та автогаз в Україні було спричинене великими запасами, які зробили мережі АЗС.

НБУ планує покращити прогноз щодо інфляції. Серед факторів, що впливають на ціни, це насамперед достатня пропозиція продовольства та палива.