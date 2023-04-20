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Скільки коштують бензин, дизель та автогаз: ціни на АЗС в Україні

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Україна, Четвер 20 квітня 2023 15:42
Скільки коштують бензин, дизель та автогаз: ціни на АЗС в Україні Фото: ціни на дизель знижуються АЗС (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Роздрібні ціни та дизельне пальне в Україні 20 квітня 2023 року, порівняно з попереднім торговим днем, знизилися. Бензин подорожчав, автогаз без змін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 46,62 гривень за літр (+0,01 гривень), на дизельне пальне - 46,09 гривень за літр (-0,03 гривень), на автогаз - 21, 75 гривень за літр (0,00 гривні).

Роздрібні ціни в Україні:

Скільки коштують бензин, дизель та автогаз: ціни на АЗС в Україні

Цього року зниження цін на бензин, дизельне пальне та автогаз в Україні було спричинене великими запасами, які зробили мережі АЗС.

НБУ планує покращити прогноз щодо інфляції. Серед факторів, що впливають на ціни, це насамперед достатня пропозиція продовольства та палива.

Нагадаємо, за даними Держстату, за березень бензин А-95 подешевшав на 1,5% - до 47,3 гривень за літр. Дизельне пальне подешевшало на 5,1% до 48,8 гривень за літр. При цьому зріджений газ для автомобілів подешевшав на 9,2% до 22,6 гривень за літр.

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Ціни на бензин
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