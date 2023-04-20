Сколько стоят бензин, дизель и автогаз: цены на АЗС в Украине

Розничные цены и дизельное топливо в Украине 20 апреля 2023 года по сравнению с предыдущим торговым днем снизились. Бензин подорожал, автогаз без изменений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-95 составляют 46,62 гривен за литр (+0,01 гривен), на дизельное топливо - 46,09 гривен за литр (-0,03 гривен), на автогаз - 21,75 гривен за литр (0,00 гривен).

Розничные цены в Украине:

В этом году снижение цен на бензин, дизельное топливо и автогаз в Украине было вызвано большими запасами, которые сделали сети АЗС.

НБУ планирует улучшить прогноз по инфляции. Среди факторов, влияющих на цены, это прежде всего достаточное предложение продовольствия и топлива.