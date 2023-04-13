Скільки коштують бензин, дизель та автогаз: ціни на АЗС в Україні

Роздрібні ціни на дизельне пальне в Україні 13 квітня 2023 року, порівняно з попереднім торговим днем, знизилися. Автогаз та бензин подорожчали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 46,64 гривень за літр (+0,01 гривень), на дизельне паливо - 46,21 гривень за літр (-0,25 гривень), на автогаз - 21, 70 гривень за літр (+0,01 гривні).

Нагадаємо, за даними Держстату , за березень бензин А-95 подешевшав на 1,5% - до 47,3 гривень за літр. Дизельне паливо подешевшало на 5,1% - до 48,8 гривень за літр. При цьому зріджений газ для автомобілів подешевшав на 9,2% до 22,6 гривень за літр.

Цього року зниження цін на бензин, дизельне пальне та автогаз в Україні було спричинене великими запасами, які зробили мережі АЗС.

Зазначимо, нафту на світових ринках дорожчає протягом останнього місяця, що має призвести до зростання цін на пальне, яке імпортує Україна.