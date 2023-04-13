Сколько стоят бензин, дизель и автогаз: цены на АЗС в Украине

Розничные цены на дизельное топливо в Украине 13 апреля 2023 года по сравнению с предыдущим торговым днем снизились. Автогаз и бензин подорожали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-95 составляют 46,64 гривен за литр (+0,01 гривен), на дизельное топливо - 46,21 гривен за литр (-0,25 гривен), на автогаз - 21,70 гривен за литр (+0,01 гривен).

Напомним, по данным Госстата, за март бензин А-95 подешевел на 1,5% до 47,3 гривен за литр. Дизельное топливо подешевело на 5,1% до 48,8 гривен за литр. При этом газ сжиженный для автомобилей подешевел на 9,2% до 22,6 гривен за литр.

В этом году снижение цен на бензин, дизельное топливо и автогаз в Украине было вызвано большими запасами, которые сделали сети АЗС.

Отметим, нефть на мировых рынках дорожает в течение последнего месяца, что должно привести к росту цен на топливо, которое импортирует Украина.