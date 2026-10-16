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Скільки коштують 1000 доларів: курс валют в банках та обмінниках 16 жовтня

10:22 16.10.2026 Пт
4 хв
aimg Анастасія Мацепа
Скільки коштують 1000 доларів: курс валют в банках та обмінниках 16 жовтня Фото: банки та обмінники оновили курси долара та євро (Getty Images)
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У п’ятницю, 16 жовтня, банки та обмінники пропонують різні курси купівлі й продажу долара та євро. В обмінниках долар подешевшав, тоді як курс купівлі європейської валюти трохи зріс. У банках вартість валют залежить від установи та способу обміну.

Де сьогодні найвигідніше купити долари й євро та скільки коштуватимуть 1000 доларів, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Курс валют в обмінниках

За даними Minfin, 16 жовтня обмінники купують долар у середньому по 45,00 грн – на 5 копійок дешевше, ніж попереднього дня. Курс продажу американської валюти знизився на 9 копійок – до 45,13 грн.

Євро в обмінниках купують по 50,65 грн – на 2 копійки дорожче, ніж 15 жовтня. Водночас курс продажу європейської валюти знизився на 1 копійку – до 50,90 грн.

Скільки коштують 1000 доларів: курс валют в банках та обмінниках 16 жовтня
Фото: курс валют в обмінниках 15 жовтня (інфографіка РБК-Україна)

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Курс валют у банках

У ПриватБанку долар у відділеннях продають по 45,10 грн – на 5 копійок дешевше, ніж 15 жовтня. Для карток курс продажу становить 45,04 грн – на 20 копійок менше, ніж напередодні. Банк купує долар у клієнтів у відділеннях по 44,50 грн, що на 5 копійок нижче за попередній показник. Для карток курс купівлі становить 44,65 грн – на 5 копійок менше.

Євро у відділеннях ПриватБанку продають по 50,80 грн – на 5 копійок дорожче, ніж попереднього дня. Для карток курс продажу залишився незмінним і становить 50,76 грн. Банк купує євро у відділеннях по 49,80 грн – на 5 копійок дорожче, ніж 15 жовтня. Для карток курс купівлі не змінився – 50,10 грн.

В Ощадбанку долар у ''Мобільному Ощаді'' продають по 45,10 грн – на 5 копійок дешевше, ніж напередодні. Для карток курс продажу становить 45,30 грн, що на 5 копійок менше за попередній показник. Банк купує долар у застосунку по 44,80 грн – на 5 копійок дешевше, а для карток – по 44,75 грн, також на 5 копійок менше.

Євро в ''Мобільному Ощаді'' продають по 50,65 грн – на 5 копійок дешевше, ніж 15 жовтня. Для карток курс продажу знизився на 5 копійок – до 50,85 грн. Курс купівлі євро в застосунку не змінився і становить 50,10 грн, а для карток знизився на 5 копійок – до 49,95 грн.

У ''ПУМБ'' долар у готівковому обміні продають по 45,30 грн – на 10 копійок дешевше, ніж попереднього дня. Готівковий курс купівлі становить 44,70 грн, що на 10 копійок менше. За комерційним курсом банк купує долар по 44,80 грн – на 10 копійок дешевше, ніж напередодні, а продає по 45,30 грн, також на 10 копійок менше.

Євро в готівковому обміні ПУМБ продають по 50,90 грн – на 10 копійок дорожче, ніж 15 жовтня. Курс купівлі європейської валюти також зріс на 10 копійок – до 50,20 грн.

У Monobank долар продають по 45,04 грн – на 19 копійок дешевше, ніж попереднього дня. Курс купівлі американської валюти знизився на 15 копійок – до 44,70 грн.

Євро в Monobank продають по 50,75 грн – без змін порівняно з 15 жовтня. Водночас курс купівлі європейської валюти зріс на 3 копійки – до 50,15 грн.

Скільки коштують 1000 доларів: курс валют в банках та обмінниках 16 жовтня
Фото: курси валют у банках 15 жовтня (інфографіка РБК-Україна)

Де найвигідніше купити валюту

Серед наведених банків найнижчий курс продажу долара пропонують Monobank і ПриватБанк для карток – по 45,04 грн. У відділеннях ПриватБанку та в ''Мобільному Ощаді'' американська валюта коштує 45,10 грн. В Ощадбанку для карток долар продають по 45,30 грн. Такий самий курс готівкового та комерційного продажу встановив ПУМБ.

Євро найдешевше можна придбати в ''Мобільному Ощаді'' – по 50,65 грн. У Monobank курс продажу становить 50,75 грн, у ПриватБанку для карток – 50,76 грн, а у відділеннях – 50,80 грн. В Ощадбанку для карток євро продають по 50,85 грн, а в ПУМБ – по 50,90 грн.

Де вигідніше продати валюту

Найвищий курс купівлі долара серед наведених банків пропонують Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' і ПУМБ за комерційним курсом – по 44,80 грн. В Ощадбанку для карток долар купують по 44,75 грн. У ПУМБ за готівкового обміну та в Monobank курс становить 44,70 грн. ПриватБанк пропонує 44,65 грн для карток і 44,50 грн у відділеннях.

Євро найвигідніше здати в ПУМБ за готівкового обміну – по 50,20 грн. У Monobank курс купівлі становить 50,15 грн, а в ''Мобільному Ощаді'' та ПриватБанку для карток – по 50,10 грн. В Ощадбанку для карток євро купують по 49,95 грн, а у відділеннях ПриватБанку – по 49,80 грн.

Скільки коштують 1000 доларів у банках

  • Monobank – 45 040 грн.
  • ПриватБанк (для карток) – 45 040 грн.
  • ПриватБанк (у відділеннях) – 45 100 грн.
  • Ощадбанк (''Мобільний Ощад'') – 45 100 грн.
  • Ощадбанк (для карток) – 45 300 грн.
  • ПУМБ (готівковий обмін) – 45 300 грн.
  • ПУМБ (комерційний курс) – 45 300 грн.

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