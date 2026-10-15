Долар опустився нижче 44,90 грн: курс НБУ на 16 жовтня та як правильно розподілити заощадження

На п’ятницю, 16 жовтня, Національний банк України знизив офіційні курси долара та євро. Американська й європейська валюти продовжили дешевшати порівняно з попереднім банківським днем.

Які ціни на валюту встановив регулятор та як розподіляти заощадження між гривнею та іноземними валютами, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Курс валют НБУ

На п’ятницю, 16 жовтня, НБУ встановив офіційний курс долара на рівні 44,88 грн. Порівняно з попереднім банківським днем, 15 жовтня, американська валюта подешевшала на 10 копійок – із 44,98 грн.

Офіційний курс євро також знизився. Якщо 15 жовтня європейська валюта коштувала 50,34 грн, то на 16 жовтня НБУ встановив курс на рівні 50,30 грн. Зменшення становить 4 копійки.

Фото: курс валют НБУ на 16 жовтня (інфографіка РБК-Україна)

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Як розподіляти заощадження між гривнею, доларом та євро

Засновник і президент інвестиційної групи ''УНІВЕР'' Тарас Козак у коментарі для РБК-Україна розповів, що українцям, які заощаджують в іноземній валюті, варто визначити, яку частину коштів вони триматимуть у гривні, а яку – у доларах та євро. Такий підхід допоможе менше залежати від коливань курсів окремих валют.

За його словами, заощадження можна розподілити між гривнею, доларом і євро. Наприклад, половину коштів тримати в гривні, зокрема в облігаціях внутрішньої державної позики (ОВДП) або на депозитах, а решту розділити порівну між доларом і євро.

''Незалежно від того, як змінюватимуться курси долара та євро між собою, такий підхід допоможе спокійніше ставитися до коливань'', – пояснив експерт.

Козак також застеріг від постійного переходу з однієї іноземної валюти в іншу через зміну їхніх курсів. Кожен обмін супроводжується витратами, тому часті операції можуть призводити до фінансових втрат.

На думку експерта, замість того, щоб постійно стежити, яка валюта дорожчає, українцям варто заздалегідь визначити частки заощаджень у гривні, доларах та євро.

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