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Сколько стоит 1000 долларов: курс валют в банках и обменниках 16 октября

10:22 16.10.2026 Пт
4 мин
aimg Анастасия Мацепа
Сколько стоит 1000 долларов: курс валют в банках и обменниках 16 октября Фото: банки и обменники обновили курсы доллара и евро (Getty Images)
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В пятницу, 16 октября, банки и обменники предлагают разные курсы покупки и продажи доллара и евро. В обменниках доллар подешевел, в то время как курс покупки европейской валюты немного вырос. В банках цена валют зависит от учреждения и метода обмена.

Где сегодня выгоднее всего купить доллары и евро и сколько будут стоить 1000 долларов, – читайте в материале РБК-Украина ниже.

Курс валют в обменниках

По данным Minfin, 16 октября обменники покупают доллар в среднем по 45,00 грн – на 5 копеек дешевле, чем в предыдущий день. Курс продажи американской валюты снизился на 9 копеек – до 45,13 грн.

Евро в обменниках покупают по 50,65 грн – на 2 копейки дороже, чем 15 октября. В то же время, курс продажи европейской валюты снизился на 1 копейку – до 50,90 грн.

Сколько стоит 1000 долларов: курс валют в банках и обменниках 16 октября
Фото: курс валют в обменниках 15 октября (инфографика РБК-Украина)

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Курс валют в банках

В ПриватБанке доллар в отделениях продают по 45,10 грн – на 5 копеек дешевле, чем 15 октября. Для карт курс продажи составляет 45,04 грн – на 20 копеек меньше, чем накануне. Банк покупает доллар у клиентов в отделениях по 44,50 грн, что на 5 копеек ниже предыдущего показателя. Для карт курс покупки составляет 44,65 грн – на 5 копеек меньше.

Евро в отделениях ПриватБанка продают по 50,80 грн – на 5 копеек дороже предыдущего дня. Для карт курс продаж остался неизменным и составляет 50,76 грн. Банк покупает евро в отделениях по 49,80 грн – на 5 копеек дороже, чем 15 октября. Для карт курс покупки не изменился – 50,10 грн.

В Ощадбанке доллар в ''Мобильном Ощаде'' продают по 45,10 грн – на 5 копеек дешевле, чем накануне. Для карт курс продажи составляет 45,30 грн, что на 5 копеек меньше предыдущего показателя. Банк покупает доллар в приложении по 44,80 грн – на 5 копеек дешевле, а для карт – по 44,75 грн, также на 5 копеек меньше.

Евро в ''Мобильном Ощаде'' продают по 50,65 грн – на 5 копеек дешевле, чем 15 октября. Для карт курс продажи снизился на 5 копеек – до 50,85 грн. Курс покупки евро в приложении не изменился и составляет 50,10 грн, а для карточек снизился на 5 копеек – до 49,95 грн.

В ''ПУМБ'' доллар в наличном обмене продают по 45,30 грн – на 10 копеек дешевле, чем в предыдущий день. Наличный курс покупки составляет 44,70 грн., что на 10 копеек меньше. По коммерческому курсу банк покупает доллар по 44,80 грн. – на 10 копеек дешевле, чем накануне, а продает по 45,30 грн., также на 10 копеек меньше.

Евро в наличном обмене ПУМБ продают по 50,90 грн – на 10 копеек дороже 15 октября. Курс покупки европейской валюты также вырос на 10 копеек – до 50,20 грн.

В Monobank доллар продают по 45,04 грн – на 19 копеек дешевле, чем в предыдущий день. Курс покупки американской валюты снизился на 15 копеек – до 44,70 грн.

Евро в Monobank продают по 50,75 грн – по-прежнему по сравнению с 15 октября. В то же время курс покупки европейской валюты вырос на 3 копейки – до 50,15 грн.

Сколько стоит 1000 долларов: курс валют в банках и обменниках 16 октября
Фото: курсы валют в банках 15 октября (инфографика РБК-Украина)

Где выгоднее всего купить валюту

Среди приведенных банков самый низкий курс продажи доллара предлагают Monobank и ПриватБанк для карт – по 45,04 грн. В отделениях ПриватБанка и в ''Мобильном Ощаде'' американская валюта стоит 45,10 грн. В Ощадбанке для карточек доллар продают по 45,30 грн. Такой же курс наличных и коммерческих продаж установил ПУМБ.

Евро дешевле всего можно приобрести в ''Мобильном Ощаде'' – по 50,65 грн. В Monobank курс продаж составляет 50,75 грн, в ПриватБанке для карт – 50,76 грн, а в отделениях – 50,80 грн. В Ощадбанке для карт евро продают по 50,85 грн, а в ПУМБ – по 50,90 грн.

Где выгоднее продать валюту

Самый высокий курс покупки доллара среди приведенных банков предлагают Ощадбанк через ''Мобильный Ощад'' и ПУМБ по коммерческому курсу – по 44,80 грн. В Ощадбанке для карточек доллар покупают по 44,75 грн. В ПУМБ при наличном обмене и Monobank курс составляет 44,70 грн. ПриватБанк предлагает 44,65 грн. для карт и 44,50 грн. в отделениях.

Евро выгоднее всего сдать в ПУМБ при наличном обмене – по 50,20 грн. В Monobank курс покупки составляет 50,15 грн, а в ''Мобильном Ощаде'' и ПриватБанке для карт – по 50,10 грн. В Ощадбанке для карт евро покупают по 49,95 грн, а в отделениях ПриватБанка – по 49,80 грн.

Сколько стоят 1000 долларов в банках

  • Monobank – 45 040 грн.
  • ПриватБанк (для карт) – 45 040 грн.
  • ПриватБанк (в отделениях) – 45 100 грн.
  • Ощадбанк (''Мобильный Ощад'') – 45 100 грн.
  • Ощадбанк (для карт) – 45 300 грн.
  • ПУМБ (наличный обмен) – 45 300 грн.
  • ПУМБ (коммерческий курс) – 45300 грн.

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