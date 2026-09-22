Скільки коштують 100 доларів та 100 євро: курс валют в банках і обмінниках 22 вересня
Українські банки та обмінники 22 вересня оновили курси основних валют. Ціни на долар та євро відрізняються залежно від установи та способу обміну.
Де сьогодні найдешевше купити долар та євро і в якому банку за валюту заплатять найбільше, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Курс валют в обмінниках
Станом на ранок 22 вересня, за даними Minfin, середній курс долара в обмінниках становить 44,90 грн для продажу (+2 коп. до попереднього робочого дня) та 44,80 грн для купівлі (+5 коп.).
Євро в обмінниках сьогодні продають по 52,00 грн (без змін), а купують – по 51,75 грн (без змін).
Фото: курс валют в обмінниках 22 вересня (інфографіка РБК-Україна)
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Курс валют у банках
ПриватБанк сьогодні продає долари у відділеннях по 44,90 грн (без змін), а купує по 44,30 грн (без змін). Для карток курс продажу становить 45,04 грн (+20 коп.), а купівлі – 44,45 грн (без змін).
Євро у відділеннях ПриватБанку можна купити по 51,70 грн (без змін), а продати банку – по 50,70 грн (без змін). Для карток курс продажу становить 51,81 грн (без змін), а купівлі – 50,99 грн (без змін).
Ощадбанк продає долари через ''Мобільний Ощад'' по 44,90 грн (+5 коп.), а купує по 44,60 грн (+5 коп.). Для карток курс продажу становить 45,05 грн (+6 коп.), а купівлі – 44,55 грн (+5 коп.).
Євро в ''Мобільному Ощаді'' можна купити по 51,80 грн (+5 коп.), а продати – по 51,25 грн (+15 коп.). Для карток курс продажу становить 51,98 грн (+8 коп.), а купівлі – 51,15 грн (+5 коп.).
''ПУМБ'' продає долари за готівковим курсом по 45,10 грн (без змін), а купує по 44,50 грн (без змін). За комерційним курсом долар продають по 44,90 грн (без змін), а купують по 44,60 грн (без змін).
Готівковий євро у ПУМБ можна купити по 51,80 грн (без змін), а продати банку – по 51,10 грн (без змін).
Monobank продає долари по 44,94 грн (+11 коп.), а купує по 44,55 грн (+12 коп.). Євро продають по 51,80 грн (+3 коп.), а купують по 51,10 грн (+3 коп.).
Фото: курс валют у банках 22 вересня (інфографіка РБК-Україна)
Де дешевше купити валюту
Найдешевше долар сьогодні можна купити по 44,90 грн. Такий курс встановили ПриватБанк у відділеннях, ''Мобільний Ощад'' та ПУМБ за комерційним курсом.
Далі йдуть Monobank – 44,94 грн, ПриватБанк для карток – 45,04 грн, Ощадбанк для карток – 45,05 грн та ПУМБ за готівковим курсом – 45,10 грн.
Найнижчий курс продажу євро сьогодні у ПриватБанку у відділеннях – 51,70 грн.
В інших банках євро можна купити по 51,80 грн у ''Мобільному Ощаді'', ПУМБ та Monobank. У ПриватБанку для карток курс становить 51,81 грн, а в Ощадбанку для карток – 51,98 грн.
Де вигідніше продати валюту
Найвищий курс купівлі долара серед наведених банків сьогодні пропонують ПУМБ за комерційним курсом та ''Мобільний Ощад'' – по 44,60 грн.
Далі йдуть Ощадбанк для карток та ПУМБ за готівковим курсом – по 44,55 грн, Monobank – 44,55 грн, ПриватБанк для карток – 44,45 грн та ПриватБанк у відділеннях – 44,30 грн.
Євро найвигідніше продавати банку через ''Мобільний Ощад'' – 51,25 грн.
Далі йдуть Ощадбанк для карток – 51,15 грн, ПУМБ за готівковим курсом та Monobank – по 51,10 грн, ПриватБанк для карток – 50,99 грн та ПриватБанк у відділеннях – 50,70 грн.
Скільки сьогодні коштують 100 доларів у банках
- ПриватБанк (у відділеннях) – 4 490 грн.
- ''Мобільний Ощад'' – 4 490 грн.
- ПУМБ (комерційний курс) – 4 490 грн.
- Monobank – 4 494 грн.
- ПриватБанк (для карток) – 4 504 грн.
- Ощадбанк (для карток) – 4 505 грн.
- ПУМБ (готівковий курс) – 4 510 грн.
Скільки сьогодні коштують 100 євро в банках
- ПриватБанк (у відділеннях) – 5 170 грн.
- ''Мобільний Ощад'' – 5 180 грн.
- ПУМБ – 5 180 грн.
- Monobank – 5 180 грн.
- ПриватБанк (для карток) – 5 181 грн.
- Ощадбанк (для карток) – 5 198 грн.
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