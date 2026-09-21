Долар і євро зросли: курс НБУ на 22 вересня та що є головним тригером для валютного ринку

Національний банк України встановив офіційний курс іноземних валют на вівторок, 22 вересня. Котирування долара та євро змінилися в напрямку збільшення порівняно з попереднім банківським днем.

Як змінилася вартість валют та що може посилити тиск на валютний ринок, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Курс валют НБУ

На 22 вересня НБУ встановив офіційний курс долара США на рівні 44,70 грн, що на 3 копійки більше, ніж попереднього банківського дня.

Офіційний курс євро становить 51,36 грн. За день європейська валюта подорожчала на 17 копійок.

Фото: офіційний курс валют НБУ на 22 вересня (інфографіка РБК-Україна)

Інфляція може посилити тиск на валютний ринок

Одним із головних тригерів для валютного ринку залишається інфляція. Про це у коментарі для РБК-Україна розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ''Глобус Банку'' Тарас Лєсовий.

Річний показник інфляції у серпні становив 8,1%, а НБУ прогнозує його прискорення приблизно до 10% за підсумками року.

Додатковий ціновий тиск можуть створювати нові воєнні ризики для логістики та енергетики. Наслідки атак на логістичну інфраструктуру, зокрема, можуть проявлятися із затримкою.

Бізнесу потрібен час для переорієнтації маршрутів, оцінки нової собівартості перевезень та поступового перенесення додаткових витрат у кінцеві ціни.

Тому осінь, за оцінкою експерта, може стати періодом, коли інфляційні наслідки останніх атак проявляться виразніше. За оцінками НБУ, додаткові логістичні витрати можуть додати близько 0,4–0,6 відсоткового пункта до річної інфляції наприкінці року.

Водночас цей ризик не заперечує доцільності гривневих інструментів, а навпаки – підвищує важливість дохідності заощаджень.