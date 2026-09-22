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Сколько стоит 100 долларов и 100 евро: курс валют в банках и обменниках 22 сентября

10:10 22.09.2026 Вт
3 мин
aimg Анастасия Мацепа
Сколько стоит 100 долларов и 100 евро: курс валют в банках и обменниках 22 сентября Фото: банки и обменники обновили курсы доллара и евро (Getty Images)
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Украинские банки и обменники обновили 22 сентября курсы основных валют. Цены на доллар и евро отличаются в зависимости от учреждения и способа обмена.

Где сегодня дешевле купить доллар и евро и в каком банке за валюту заплатят больше всего, – читайте в материале РБК-Украина ниже.

Курс валют в обменниках

По состоянию на утро 22 сентября, по данным Minfin, средний курс доллара в обменниках составляет 44,90 грн для продажи (+2 коп. к предыдущему рабочему дню) и 44,80 грн для покупки (+5 коп.).

Евро в обменниках сегодня продают по 52,00 грн (без изменений), а покупают – по 51,75 грн (без изменений).

Сколько стоит 100 долларов и 100 евро: курс валют в банках и обменниках 22 сентября

Фото: курс валют в обменниках 22 сентября (инфографика РБК-Украина)

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Курс валют в банках

ПриватБанк сегодня продает доллары в отделениях по 44,90 грн (без изменений), а покупает по 44,30 грн (без изменений). Для карт курс продажи составляет 45,04 грн (+20 коп.), а покупки – 44,45 грн (без изменений).

Евро в отделениях ПриватБанка можно купить по 51,70 грн (без изменений), а продать банку – по 50,70 грн (без изменений). Для карт курс продажи составляет 51,81 грн (без изменений), а покупки – 50,99 грн (без изменений).

Ощадбанк продает доллары через ''Мобильный Ощад'' по 44,90 грн (+5 коп.), а покупает по 44,60 грн (+5 коп.). Для карт курс продажи составляет 45,05 грн (+6 коп.), а покупки – 44,55 грн (+5 коп.).

Евро в ''Мобильном Ощаде'' можно купить по 51,80 грн (+5 коп.), а продать – по 51,25 грн (+15 коп.). Для карт курс продажи составляет 51,98 грн (+8 коп.), а покупки – 51,15 грн (+5 коп.).

''ПУМБ'' продает доллары по наличному курсу по 45,10 грн (без изменений), а покупает по 44,50 грн (без изменений). По коммерческому курсу доллар продают по 44,90 грн (без изменений), а покупают по 44,60 грн (без изменений).

Наличный евро у ПУМБ можно купить по 51,80 грн (без изменений), а продать банку – по 51,10 грн (без изменений).

Monobank продает доллары по 44,94 грн (+11 коп.), а покупает по 44,55 грн (+12 коп.). Евро продают по 51,80 грн. (+3 коп.), а покупают по 51,10 грн. (+3 коп.).

Сколько стоит 100 долларов и 100 евро: курс валют в банках и обменниках 22 сентября

Фото: курс валют в банках 22 сентября (инфографика РБК-Украина)

Где дешевле купить валюту

Дешевле всего доллар сегодня можно купить по 44,90 грн. Такой курс установили ПриватБанк в отделениях, ''Мобильный Ощад'' и ПУМБ по коммерческому курсу.

Далее следуют Monobank – 44,94 грн, ПриватБанк для карт – 45,04 грн, Ощадбанк для карт – 45,05 грн и ПУМБ по наличному курсу – 45,10 грн.

Самый низкий курс продажи евро сегодня в ПриватБанке в отделениях – 51,70 грн.

В других банках евро можно купить по 51,80 грн в ''Мобильном Ощаде'', ПУМБ и Monobank. В ПриватБанке для карт курс составляет 51,81 грн, а в Ощадбанке для карт – 51,98 грн.

Где выгоднее продать валюту

Самый высокий курс покупки доллара среди приведенных банков сегодня предлагают ПУМБ по коммерческому курсу и ''Мобильный Ощад'' – по 44,60 грн.

Далее следуют Ощадбанк для карт и ПУМБ по наличному курсу – по 44,55 грн, Monobank – 44,55 грн, ПриватБанк для карт – 44,45 грн и ПриватБанк в отделениях – 44,30 грн.

Евро выгоднее всего продавать банку через ''Мобильный Ощад'' – 51,25 грн.

Далее следуют Ощадбанк для карт – 51,15 грн, ПУМБ по наличному курсу и Monobank – по 51,10 грн, ПриватБанк для карт – 50,99 грн и ПриватБанк в отделениях – 50,70 грн.

Сколько сегодня стоят 100 долларов в банках

  • ПриватБанк (в отделениях) – 4490 грн.
  • ''Мобильный Ощад'' – 4 490 грн.
  • ПУМБ (коммерческий курс) – 4490 грн.
  • Monobank – 4494 грн.
  • ПриватБанк (для карт) – 4 504 грн.
  • Ощадбанк (для карт) – 4 505 грн.
  • ПУМБ (наличный курс) – 4510 грн.

Сколько сегодня стоят 100 евро в банках

  • ПриватБанк (в отделениях) – 5170 грн.
  • ''Мобильный Ощад'' – 5 180 грн.
  • ПУМБ – 5180 грн.
  • Monobank – 5 180 грн.
  • ПриватБанк (для карт) – 5 181 грн.
  • Ощадбанк (для карт) – 5 198 грн.
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