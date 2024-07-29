Скільки коштуватиме газ для населення в серпні: ціни постачальників

У серпні 2024 року річні тарифи на газ для населення пропонують 12 постачальників. Ціни коливаються від 7,70 до 10 гривень за кубометр.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компаній.
Пропозиції постачальників наступні:
Державна компанія "Нафтогаз України" поставляє газ для 12,4 млн споживачів та утримує понад 98% ринку. Після початку війни до неї перейшли клієнти групи компаній Дмитра Фірташа "Твій Газзбут".
Крім того, "Нафтогаз" продає газ приватним постачальникам за ціною 7,42 гривень за кубометр для продажу населенню, а також для виробників тепла населенню.
Ціна на газ регулюється постановою уряду про ПСО (покладання спеціальних обов’язків) на НАК "Нафтогаз України".
В Україні під час війни діє мораторій на підвищення тарифів на газ. Українська влада у Меморандумі з МВФ допускає поступове підвищення комунальних тарифів для населення. Це відбудеться, "як тільки дозволять умови".