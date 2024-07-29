Сколько будет стоить газ для населения в августе: цены поставщиков

В августе 2024 года годовые тарифы на газ для населения предлагают 12 поставщиков. Цены колеблются от 7,70 до 10 гривен за кубометр.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компаний.
Предложения поставщиков:
Государственная компания "Нафтогаз Украины" поставляет газ для 12,4 млн потребителей и удерживает более 98% рынка. После начала войны к ней перешли клиенты группы компаний Дмитрия Фирташа "Твой Газсбыт".
Кроме того, "Нафтогаз" продает газ частным поставщикам по цене 7,42 гривен за кубометр для продажи населению, а также для производителей тепла населению.
Цена на газ регулируется постановлением правительства о ПСО (возложение специальных обязанностей) на НАК "Нафтогаз Украины".
В Украине во время войны действует мораторий на повышение тарифов на газ. Украинские власти в Меморандуме с МВФ допускают постепенное повышение коммунальных тарифов для населения. Это произойдет, "как только позволят условия".