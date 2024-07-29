Сколько будет стоить газ для населения в августе: цены поставщиков

Предложения поставщиков:

"Эру Людям" - 7,70 гривен

"Энерджи трейд групп" - 7,799

"Нафтогаз Украины" - 7,96

"Тернопольгаз сбыт" - 7,96

"Прикарпат энерго трейд" - 7,98

"Полтавагаз сбыт" - 7,99

"Галнафтогаз" - 7,99

"Львовэнергосбыт" - 8,20

"Киевские энергетические услуги" (YASNO) - 8,46

"Днепровские энергетические услуги" (YASNO) - 8,46

"Аскания Энерджи" - 9,95

"СветГаз" - 9,99.

Цена "Нефтегаза"

Государственная компания "Нафтогаз Украины" поставляет газ для 12,4 млн потребителей и удерживает более 98% рынка. После начала войны к ней перешли клиенты группы компаний Дмитрия Фирташа "Твой Газсбыт".

Кроме того, "Нафтогаз" продает газ частным поставщикам по цене 7,42 гривен за кубометр для продажи населению, а также для производителей тепла населению.

Цена на газ регулируется постановлением правительства о ПСО (возложение специальных обязанностей) на НАК "Нафтогаз Украины".