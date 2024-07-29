RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Сколько будет стоить газ для населения в августе: цены поставщиков

Фото: цены колеблются от 7,70 до 10 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В августе 2024 года годовые тарифы на газ для населения предлагают 12 поставщиков. Цены колеблются от 7,70 до 10 гривен за кубометр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компаний.

Предложения поставщиков:

  • "Эру Людям" - 7,70 гривен
  • "Энерджи трейд групп" - 7,799
  • "Нафтогаз Украины" - 7,96
  • "Тернопольгаз сбыт" - 7,96
  • "Прикарпат энерго трейд" - 7,98
  • "Полтавагаз сбыт" - 7,99
  • "Галнафтогаз" - 7,99
  • "Львовэнергосбыт" - 8,20
  • "Киевские энергетические услуги" (YASNO) - 8,46
  • "Днепровские энергетические услуги" (YASNO) - 8,46
  • "Аскания Энерджи" - 9,95
  • "СветГаз" - 9,99.

Цена "Нефтегаза"

Государственная компания "Нафтогаз Украины" поставляет газ для 12,4 млн потребителей и удерживает более 98% рынка. После начала войны к ней перешли клиенты группы компаний Дмитрия Фирташа "Твой Газсбыт".

Кроме того, "Нафтогаз" продает газ частным поставщикам по цене 7,42 гривен за кубометр для продажи населению, а также для производителей тепла населению.

Цена на газ регулируется постановлением правительства о ПСО (возложение специальных обязанностей) на НАК "Нафтогаз Украины".

 

Читайте РБК-Украина в Google News
Цена на газНафтогаз Украины