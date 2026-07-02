Скільки коштуватиме газ у липні: постачальники показали ціни

В Україні наразі працює вісім постачальників газу для населення. Чотири компанії пропонують клієнтам виключно річні плани, а решта чотири мають у своєму арсеналі як річні, так і місячні пропозиції.

Якими будуть річні тарифи

Річні цінники, які є базовими для населення, традиційно залишаються стабільними. Залежно від компанії, вартість кубометра газу в межах річних тарифів становить від 7,96 до 9,99 гривні.

Переважна більшість українських родин - близько 98% (понад 12 мільйонів домогосподарств) - користуються послугами "Нафтогазу" за фіксованою ціною 7,96 гривні. Цей тариф діятиме щонайменше до 30 квітня 2027 року.

Що змінилося в місячних пропозиціях

На відміну від річних, місячні комерційні пропозиції у порівнянні з червнем знизилися. У липні вони коливаються від 8,46 до 27,99 гривні за кубічний метр.

Перехід на місячні ринкові ціни можливий лише за власним бажанням споживача. Компанії не мають права самовільно переводити своїх клієнтів із річних тарифів на місячні.

Скільки доведеться заплатити різним постачальникам

Ціни на липень 2026 року розподілилися між компаніями таким чином: