Скільки коштує зібрати дитину до школи у 2025 році: вартість базового набору

До початку навчального року лишається місяць, і багато батьків уже підраховують витрати на канцтовари.
РБК-Україна зібрало орієнтовні ціни на базовий набір школяра у 2025 році - від рюкзака до пенала.
Вартість канцелярських товарів може відрізнятися залежно від регіону, бренду та магазину. Навіть у сусідніх торгових точках ціни на шкільне приладдя можуть бути кардинально різними. Ми проаналізували вартість мінімального набору школяра у 2025 році на основі одного із відомих в Україні мережевих магазинів.
До мінімального набору школяра у 2025 році входить:
Усього мінімальний набір обійдеться приблизно у 800 гривень.
Залежно від класу, у якому навчається дитина, батькам доведеться подбати про додаткові канцтовари.
Для молодших класів - кольоровий папір, картон, фломастери, альбоми для малювання, пластилін, клей, зошити для друкованих літер та арифметики.
Для старшокласників - атласи, контурні карти, креслярські інструменти, спеціальні зошити.
Перелік може відрізнятись залежно від школи, класу та вчителя. Рекомендуємо уточнити список у класного керівника.
За рік вартість шкільного приладдя майже не змінилась. Частина товарів подорожчала, але деякі речі у 2025 році навіть дешевші, ніж у 2024-му. Загалом ціни залишаються в межах торішніх.
Нагадаємо, родини першокласників у 2025 році зможуть отримати одноразову допомогу від держави - 5 тисяч гривень. Програма називається "Пакунок школяра", подавати заявку можна буде через "Дію", але лише після офіційного старту. Гроші надійдуть на "Дія.Картку" і витратити їх можна буде лише безготівково - на шкільні товари, одяг та взуття.
Також РБК-Україна писало, що МОН винесло на обговорення оновлений Держстандарт початкової освіти. У ньому чітко прописали компетентності для 1-4 класів, орієнтири для оцінювання, врахували інклюзію та синхронізували зміни з іншими рівнями освіти. Пропозиції приймають до 28 серпня.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.