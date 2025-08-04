Сколько стоит собрать ребенка в школу в 2025 году: стоимость базового набора

До начала учебного года остается месяц, и многие родители уже подсчитывают расходы на канцтовары.
РБК-Украина собрало ориентировочные цены на базовый набор школьника в 2025 году - от рюкзака до пенала.
Стоимость канцелярских товаров может отличаться в зависимости от региона, бренда и магазина. Даже в соседних торговых точках цены на школьные принадлежности могут быть кардинально разными. Мы проанализировали стоимость минимального набора школьника в 2025 году на основе одного из известных в Украине сетевых магазинов.
В минимальный набор школьника в 2025 году входит:
Всего минимальный набор обойдется примерно в 800 гривен.
В зависимости от класса, в котором учится ребенок, родителям придется позаботиться о дополнительных канцтоварах.
Для младших классов - цветная бумага, картон, фломастеры, альбомы для рисования, пластилин, клей, тетради для печатных букв и арифметики.
Для старшеклассников - атласы, контурные карты, чертежные инструменты, специальные тетради.
Перечень может отличаться в зависимости от школы, класса и учителя. Рекомендуем уточнить список у классного руководителя.
За год стоимость школьных принадлежностей почти не изменилась. Часть товаров подорожала, но некоторые вещи в 2025 году даже дешевле, чем в 2024-м. В целом цены остаются в пределах прошлогодних.
Напомним, семьи первоклассников в 2025 году смогут получить единовременную помощь от государства - 5 тысяч гривен. Программа называется "Пакет школьника", подавать заявку можно будет через "Дію", но только после официального старта. Деньги поступят на "Дія.Картку" и потратить их можно будет только безналично - на школьные товары, одежду и обувь.
Также РБК-Украина писало, что МОН вынесло на обсуждение обновленный Госстандарт начального образования. В нем четко прописали компетентности для 1-4 классов, ориентиры для оценивания, учли инклюзию и синхронизировали изменения с другими уровнями образования. Предложения принимают до 28 августа.
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