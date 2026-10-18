Скільки коштує закордонний паспорт у 2026 році: дані ДМС

В Україні закордонний паспорт можна оформити за 20 або 7 робочих днів, а в передбачених законом випадках - за три робочі дні. Вартість залежить від строку виготовлення документа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну міграційну службу України (ДМС).
За даними ДМС, адміністративний збір за оформлення закордонного паспорта в підрозділах міграційної служби становить:
Адміністративний збір складається з вартості адміністративної послуги та бланка паспорта.
Під час оформлення документа за 20 робочих днів послуга коштує 352 гривні, а бланк - 795 гривень.
У разі термінового оформлення за 7 або 3 робочі дні вартість адміністративної послуги становить 992 гривні, а бланка - 795 гривень.
У ДМС уточнюють, що зазначені тарифи стосуються оформлення паспорта саме в підрозділах міграційної служби. Якщо документ оформлюють у консульській установі України за кордоном, сплачується консульський збір.
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Паспорт громадянина України для виїзду за кордон оформлюють за бажанням особи. Дітям документ видають від народження строком на чотири роки, а громадянам віком від 16 років - на десять років.
Водночас громадянин України не може мати більше двох чинних закордонних паспортів.
Для отримання документа необхідно подати потрібні документи до одного з таких закладів:
Українці, які проживають за кордоном, можуть звернутися до відповідної дипломатичної установи України.
Під час оформлення заяви проводять сканування відбитків вказівних пальців рук. У дітей цю процедуру здійснюють із 12 років.
Перед підписанням заяви-анкети потрібно перевірити правильність персональних даних, особливо написання імені та прізвища латиницею. Після виготовлення паспорта його отримують у тому органі, куди подавали документи, пред’явивши паспорт громадянина України.
Нагадаємо, з 1 січня 2026 року в Україні зросла вартість оформлення ID-карток, закордонних паспортів і посвідок на проживання через подорожчання бланків.
Раніше РБК-Україна писало, що перед поїздкою за кордон українцям варто перевірити строк дії закордонного паспорта, наявність чистих сторінок і стан документа. Залежно від країни паспорт має бути чинним ще щонайменше три або шість місяців. Також після зміни персональних даних його потрібно замінити протягом 30 днів, а новий документ рекомендують оформлювати за 6-9 місяців до завершення строку дії старого.