Загубили або вкрали закордонний паспорт: у ДМС пояснили, як швидко оформити новий

Втрата закордонного паспорта може зіпсувати відпустку, відрядження чи підготовку до поїздки за кордон. Однак документ можна оперативно відновити. Для цього потрібно звернутися до відповідної установи та підготувати пакет документів.

РБК-Україна з посиланням на Державну міграційну службу України розповідає, що робити у разі втрати або викрадення закордонного паспорта та як оформити новий документ.

Головне: Куди звертатися: Оформити новий паспорт можна у територіальному підрозділі ДМС, ЦНАПі або в центрах "Паспортний сервіс".

Оформити новий паспорт можна у територіальному підрозділі ДМС, ЦНАПі або в центрах "Паспортний сервіс". Базовий пакет документів: Для відновлення потрібні паспорт громадянина України (від 14 років), копія втраченого закордонного паспорта (за наявності), квитанція про сплату збору та заява у довільній формі про втрату документа.

Для відновлення потрібні паспорт громадянина України (від 14 років), копія втраченого закордонного паспорта (за наявності), квитанція про сплату збору та заява у довільній формі про втрату документа. Якщо паспорт саме викрали: Першочергово необхідно звернутися до поліції із заявою про крадіжку.

Першочергово необхідно звернутися до поліції із заявою про крадіжку. Особливі правила: Для дітей до 12 років або людей, які через стан здоров'я потребують термінового лікування за кордоном і не можуть пересуватися, дозволено принести фотокартку 10х15 см для сканування.

Для дітей до 12 років або людей, які через стан здоров'я потребують термінового лікування за кордоном і не можуть пересуватися, дозволено принести фотокартку 10х15 см для сканування. Терміни: Конкретних строків для звернення закон не встановлює.

Куди звертатися, якщо загубили закордонний паспорт

У разі втрати або викрадення паспорта громадянина України для виїзду за кордон необхідно особисто подати заяву на оформлення нового документа.

Зробити це можна в одній із таких установ:

територіальному підрозділі Державної міграційної служби України;

Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП);

центрі обслуговування громадян "Паспортний сервіс".

У ДМС наголошують, що для відновлення документа особиста присутність заявника є обов'язковою.

Які документи потрібно подати

Для оформлення нового закордонного паспорта замість втраченого або викраденого необхідно підготувати:

паспорт громадянина України (для осіб від 14 років); ї

документи про сплату адміністративного збору або документ про звільнення від його сплати; ї

заяву про втрату або викрадення паспорта у довільній формі;

документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або його копію;

інформацію про раніше оформлені документи на ім'я заявника.

Для дітей до 14 років додатково подається свідоцтво про народження або інший документ, який підтверджує факт народження.

Якщо документи подає законний представник, необхідно надати документ, що посвідчує його особу, а також підтвердження відповідних повноважень.

Що робити, якщо паспорт викрали

Якщо закордонний паспорт був саме викрадений, а не загублений, до пакета документів потрібно додати витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР).

Для цього спочатку слід звернутися до правоохоронних органів та повідомити про крадіжку документа.

Особливі правила для дітей

Для дітей віком до 12 років, а також осіб, які через стан здоров'я не можуть самостійно пересуватися та потребують термінового лікування за кордоном, дозволяється подати одну фотокартку розміром 10х15 см для подальшого сканування та внесення цифрового зображення до документа.

Що робити українцям, які постійно живуть за кордоном

Громадяни України, які постійно проживають за кордоном і втратили закордонний паспорт під час перебування в Україні, також можуть оформити новий документ.

Для цього необхідно надати документи, які посвідчують особу та підтверджують громадянство України.

Скільки часу є на відновлення документа

Законодавство не встановлює конкретного терміну, протягом якого потрібно звернутися після втрати паспорта. Однак у ДМС радять не зволікати з оформленням нового документа, особливо якщо найближчим часом планується поїздка за кордон.

Також у разі втрати паспорта варто якнайшвидше повідомити про це відповідні органи, щоб унеможливити використання документа сторонніми особами.